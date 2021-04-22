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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:08
оплатил коммуналку по ясно на 3к, потом перевел в рассрочку на 6 мес. Кеш бек в таком случае дается,или нет? я не местный сам, взял на тест карту с лимитом 3к. Вот еще 1к налили )
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:39
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:50
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:51
есть у кого может инсайд будет ли продлён коммунальный "ясно" кешбек ?
или ЛП на бесплатные переводы?
или карту пришла пора закрывать?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:20
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:26
Re: ПУМБ
PUMB, на сегодня банк мне не доначислил кешбек по Yasno-всеМОЖУ за оплату коммунальных услуг в ноябре 2020 года в размере 16,28 грн (сумма была больше, но в январе/феврале часть выплатили).
Поддержки никакой, ощущение, что стучу в рельсу — ответа никакого. Ни через какой-либо канал нет нормальной реакции.
Это мой опыт сотрудничества с вами.
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