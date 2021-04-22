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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:08

оплатил коммуналку по ясно на 3к, потом перевел в рассрочку на 6 мес. Кеш бек в таком случае дается,или нет? я не местный сам, взял на тест карту с лимитом 3к. Вот еще 1к налили )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:26

yoggik
Конечно дают, это не взаимоисключающие вещи.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:39

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:со скольки до скольки по Кредитке Всеможу регламентные работы в ПУМБ онлайн?

Для надежности считайте с 23:00.
По факту начало бывает и в 23:05, и в 23:35.

Окончание обещают в 01:30.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:50

Re: ПУМБ

  temjap4 написав:акцию по бесплатному снятию кредитных денег с кредитки ВсеМожу продлили после 31 марта?

А ее и не было, снятие без комиссии.
Другое дело - пользование. Оно не в грейсе. Акция закончилась.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:51

есть у кого может инсайд будет ли продлён коммунальный "ясно" кешбек ?
или ЛП на бесплатные переводы?
или карту пришла пора закрывать?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:20

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:или карту пришла пора закрывать?

Зачем? Местная кэшбек-программа тут вполне не плоха. А за кредитные она тут вкуснее чем по всеКарта.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:26

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Шановні клієнти, бачимо ваші коментарі, маємо невелику затримку з нарахуваннями кешбеку в цьому місяці.
PUMB, на сегодня банк мне не доначислил кешбек по Yasno-всеМОЖУ за оплату коммунальных услуг в ноябре 2020 года в размере 16,28 грн (сумма была больше, но в январе/феврале часть выплатили).
Поддержки никакой, ощущение, что стучу в рельсу — ответа никакого. Ни через какой-либо канал нет нормальной реакции.

Это мой опыт сотрудничества с вами.
MASolomko
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