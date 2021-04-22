|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:08
оплатил коммуналку по ясно на 3к, потом перевел в рассрочку на 6 мес. Кеш бек в таком случае дается,или нет? я не местный сам, взял на тест карту с лимитом 3к. Вот еще 1к налили )
-
yoggik
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 07.12.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:26
yoggik
Конечно дают, это не взаимоисключающие вещи.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3806
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:39
_PORT_UA написав:
со скольки до скольки по Кредитке Всеможу регламентные работы в ПУМБ онлайн?
Для надежности считайте с 23:00.
По факту начало бывает и в 23:05, и в 23:35.
Окончание обещают в 01:30.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:50
temjap4 написав:
акцию по бесплатному снятию кредитных денег с кредитки ВсеМожу продлили после 31 марта?
А ее и не было, снятие без комиссии.
Другое дело - пользование. Оно не в грейсе. Акция закончилась.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:51
есть у кого может инсайд будет ли продлён коммунальный "ясно" кешбек ?
или ЛП на бесплатные переводы?
или карту пришла пора закрывать?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4679
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:20
uaprofi написав:
или карту пришла пора закрывать?
Зачем? Местная кэшбек-программа тут вполне не плоха. А за кредитные она тут вкуснее чем по всеКарта.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6160
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 1594 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:26
PUMB написав:
Шановні клієнти, бачимо ваші коментарі, маємо невелику затримку з нарахуваннями кешбеку в цьому місяці.
PUMB, на сегодня банк мне не доначислил кешбек по Yasno-всеМОЖУ за оплату коммунальных услуг в ноябре 2020 года в размере 16,28 грн (сумма была больше, но в январе/феврале часть выплатили).
Поддержки никакой, ощущение, что стучу в рельсу — ответа никакого. Ни через какой-либо канал нет нормальной реакции.
Это мой опыт сотрудничества с вами.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3208
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:36
Вчера имел "счастье" получить от ПУМБы очередной дежурный звонок с опросом на тему "чего мне не еще хватает"; озвучил оператору пожелание продления акции по коммунальному кешбеку и получил искренние заверения, что его передадут куда надо )))
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:44
Intento написав:
Вчера имел "счастье" получить от ПУМБы очередной дежурный звонок с опросом на тему "чего мне не еще хватает"; озвучил оператору пожелание продления акции по коммунальному кешбеку и получил искренние заверения, что его передадут куда надо )))
А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!..
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3885
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Alfa_Bank
, Ferlakur
, Google [Bot], Google Feedfetcher, TDK
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|