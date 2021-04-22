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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:07
Ferlakur написав:
А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.
Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:26
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.
Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.
Ні.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:31
Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:33
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
Але не входять у пільговий період.
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Ferlakur
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