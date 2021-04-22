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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:07

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.

Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37214
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.

Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.

Ні.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3887
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:31

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Ні.

Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37214
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Ні.

Так перекази з кредитки безплатні. Ні?

Але не входять у пільговий період.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:04

Нарешті ПУМБ додав моє комунальне підприємство до свого списку комунальних підприємств. На це знадобилося більше двох місяців.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:56

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Але не входять у пільговий період.

Отже, комісовані.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Але не входять у пільговий період.

Отже, комісовані.

У ПУМБа інший підхід, він не бере за це комісію, а нараховує відсотки.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:30

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Ні.

Так перекази з кредитки безплатні. Ні?

Але не входять у пільговий період.

Не безплатні
andyteam
 
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