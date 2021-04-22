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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:07
Ferlakur написав:
А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.
Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:26
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
А про возобновление бесплатных переводов с кредитки не сказали?? Эх!.
Ви хотіли сказати некомісованих...мабуть.
Ні.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:31
Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:33
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
Але не входять у пільговий період.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:04
Нарешті ПУМБ додав моє комунальне підприємство до свого списку комунальних підприємств. На це знадобилося більше двох місяців.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:56
Ferlakur написав:
Але не входять у пільговий період.
Отже, комісовані.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:25
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Але не входять у пільговий період.
Отже, комісовані.
У ПУМБа інший підхід, він не бере за це комісію, а нараховує відсотки.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:30
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
Але не входять у пільговий період.
Не безплатні
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:44
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Ні.
Так перекази з кредитки безплатні. Ні?
бесплатны,
но прОцент за использование капать начинает сразу
сейчас все загасятся, ну и рассрочки через время, и проверят: свои бесплатно
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:13
Якщо по кредитній картці є заборгованість, з віртуальної дебетної штовхати буде без комісії?
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