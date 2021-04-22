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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14
Golf_streem написав:
Якщо по кредитній картці є заборгованість, з віртуальної дебетної штовхати буде без комісії?
ну да, а какая связь? разве что просроченная задолженность )
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cohan
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:40
cohan написав: Golf_streem написав:
Якщо по кредитній картці є заборгованість, з віртуальної дебетної штовхати буде без комісії?
ну да, а какая связь? разве что просроченная задолженность )
Заборгованість не прострочена-), а зв"язки бувають непомітні (краще уточнити). Дякую.
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Golf_streem
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43
cohan написав:
ну да, а какая связь?
Скидається на травму від моно.
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klug
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:44
klug написав: cohan написав:
ну да, а какая связь?
Скидається на травму від моно.
Ну почему сразу травму. С нашими "ушлыми" банками лучше (и дешевле) "перебдеть" и спросить на форуме до операции, чем потом тут же пытаться понять " а что я сделал не так" после ее осуществления
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