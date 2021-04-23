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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3225322632273228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14

  Golf_streem написав:Якщо по кредитній картці є заборгованість, з віртуальної дебетної штовхати буде без комісії?


ну да, а какая связь? разве что просроченная задолженность )
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:40

  cohan написав:
  Golf_streem написав:Якщо по кредитній картці є заборгованість, з віртуальної дебетної штовхати буде без комісії?


ну да, а какая связь? разве что просроченная задолженность )

Заборгованість не прострочена-), а зв"язки бувають непомітні (краще уточнити). Дякую.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43

  cohan написав:ну да, а какая связь?

Скидається на травму від моно.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:44

  klug написав:
  cohan написав:ну да, а какая связь?

Скидається на травму від моно.

Ну почему сразу травму. С нашими "ушлыми" банками лучше (и дешевле) "перебдеть" и спросить на форуме до операции, чем потом тут же пытаться понять " а что я сделал не так" после ее осуществления
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:42

  klug написав:
  cohan написав:ну да, а какая связь?

Скидається на травму від моно.


а, за Моно не знаю, я был впечатлен списанием в минус с пустой карты чтобы дел с ними не иметь, хотя за родоначальников жирного кешбека, конечно, спасибо )
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:46

Re: ПУМБ

  cohan написав:я был впечатлен списанием в минус с пустой карты

А что, должны были в плюс списывать? :mrgreen:
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:24

  ingtrans написав:
  cohan написав:я был впечатлен списанием в минус с пустой карты

А что, должны были в плюс списывать? :mrgreen:


ну я не знаю какой банк может так списать, Прокредит и Альфа благополучно шлют смски о попытках, но никакого минуса
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:15

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  cohan написав:я был впечатлен списанием в минус с пустой карты

А что, должны были в плюс списывать? :mrgreen:


ну я не знаю какой банк может так списать, Прокредит и Альфа благополучно шлют смски о попытках, но никакого минуса

За тими самими операціями? Ми ж не знаємо, що ви там нахімічили: offline, MOTO, direct debit і т.д. При бажанні будь-який банк можна примусити у мінус списати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:03

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Ні.

Так перекази з кредитки безплатні. Ні?


бесплатны,
но прОцент за использование капать начинает сразу

сейчас все загасятся, ну и рассрочки через время, и проверят: свои бесплатно

У меня при наборе платежки по реквизитам пишет комиссию - 11 грн при сумме платеда 400 грн
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:03

  andyteam написав:У меня при наборе платежки по реквизитам пишет комиссию - 11 грн при сумме платеда 400 грн


так любая карта напишет, это же комис за "перевод по реквизитам", а не "с кредитки"
cohan
 
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  #<1 ... 3225322632273228>
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