|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26
Flamingo написав: klug написав: cohan написав:
ну да, а какая связь?
Скидається на травму від моно.
Ну почему сразу травму. С нашими "ушлыми" банками лучше (и дешевле) "перебдеть" и спросить на форуме до операции, чем потом тут же пытаться понять " а что я сделал не так" после ее осуществления
это точно.Лучше ещё раз уточнить казалось бы очевидные вещи если есть сомнения.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 294
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi
, ingtrans
, Кочевник
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор