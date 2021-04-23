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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26
Flamingo написав: klug написав: cohan написав:
ну да, а какая связь?
Скидається на травму від моно.
Ну почему сразу травму. С нашими "ушлыми" банками лучше (и дешевле) "перебдеть" и спросить на форуме до операции, чем потом тут же пытаться понять " а что я сделал не так" после ее осуществления
это точно.Лучше ещё раз уточнить казалось бы очевидные вещи если есть сомнения.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:20
за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн. ума не приложу за шо. какой у них штраф за овер? может хоть так найду
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clash
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:40
Вопрос к знатокам и к офпреду тоже.
У меня по кредитке старые тарифы (оформлял ещё в "Ренессансе") с ежемесячной страховой комиссией. Чтобы не "попасть" на неё, я до 30 числа каждого месяца погашаю всю кредитную задолженность. По этой же причине не рисковал пользоваться предлагаемыми рассрочками. Не будет начисляться страховая комиссия на сумму рассрочки?
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_Sergey
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:17
clash написав:
за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн. ума не приложу за шо. какой у них штраф за овер? может хоть так найду
Прогонщики бабла во вне опердня обычно так попадают на такой тех.овер)
ищите несанкц в публичном договоре
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idealstorm
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:26
_Sergey написав:
Вопрос к знатокам и к офпреду тоже.
У меня по кредитке старые тарифы (оформлял ещё в "Ренессансе") с ежемесячной страховой комиссией. Чтобы не "попасть" на неё, я до 30 числа каждого месяца погашаю всю кредитную задолженность. По этой же причине не рисковал пользоваться предлагаемыми рассрочками. Не будет начисляться страховая комиссия на сумму рассрочки?
Горячка ПУМБа (самая высококвалифицированная из всех банков
) долго выясняла, и сказала, что мне перезвонят и проинформируют по данному вопросу позже. Действительно, перезвонили и "обрадовали", что страховая комиссия на сумму рассрочки начисляется. Если не соврали, то не зря я рассрочкой не пользовался...
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_Sergey
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:33
clash написав:
за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн.
У знакомого на этой неделе списали пару копеек за теховер на кредитке (при этом он вряд ли смог полностью использовать кредитный лимит), на следующий день сторнировали сами.
А Вам необходимо в поддержку обращаться, они помогут.
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MASolomko
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