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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3225322632273228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26

  Flamingo написав:
  klug написав:
  cohan написав:ну да, а какая связь?

Скидається на травму від моно.

Ну почему сразу травму. С нашими "ушлыми" банками лучше (и дешевле) "перебдеть" и спросить на форуме до операции, чем потом тут же пытаться понять " а что я сделал не так" после ее осуществления
это точно.Лучше ещё раз уточнить казалось бы очевидные вещи если есть сомнения.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:20

Re: ПУМБ

за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн. ума не приложу за шо. какой у них штраф за овер? может хоть так найду :roll:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:40

Страховая комиссия

Вопрос к знатокам и к офпреду тоже.
У меня по кредитке старые тарифы (оформлял ещё в "Ренессансе") с ежемесячной страховой комиссией. Чтобы не "попасть" на неё, я до 30 числа каждого месяца погашаю всю кредитную задолженность. По этой же причине не рисковал пользоваться предлагаемыми рассрочками. Не будет начисляться страховая комиссия на сумму рассрочки?
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:17

  clash написав:за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн. ума не приложу за шо. какой у них штраф за овер? может хоть так найду :roll:

Прогонщики бабла во вне опердня обычно так попадают на такой тех.овер)
ищите несанкц в публичном договоре
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:26

Страховая комиссия

  _Sergey написав:Вопрос к знатокам и к офпреду тоже.
У меня по кредитке старые тарифы (оформлял ещё в "Ренессансе") с ежемесячной страховой комиссией. Чтобы не "попасть" на неё, я до 30 числа каждого месяца погашаю всю кредитную задолженность. По этой же причине не рисковал пользоваться предлагаемыми рассрочками. Не будет начисляться страховая комиссия на сумму рассрочки?

Горячка ПУМБа (самая высококвалифицированная из всех банков :lol: ) долго выясняла, и сказала, что мне перезвонят и проинформируют по данному вопросу позже. Действительно, перезвонили и "обрадовали", что страховая комиссия на сумму рассрочки начисляется. Если не соврали, то не зря я рассрочкой не пользовался...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:33

Re: ПУМБ

  clash написав:за какой-то овер списали с дебетки 0,26 грн.
У знакомого на этой неделе списали пару копеек за теховер на кредитке (при этом он вряд ли смог полностью использовать кредитный лимит), на следующий день сторнировали сами.

А Вам необходимо в поддержку обращаться, они помогут.
MASolomko
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  #<1 ... 3225322632273228
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