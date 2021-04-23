ИМХО зря, может что новое нам рассказали бы.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:19
Re: ПУМБ
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:44
Подскажите как добавить карту другого банка в приложении или в вэб версии.
Додано: Суб 24 кві, 2021 16:19
Зараз переглядають цей форум: barborys і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|