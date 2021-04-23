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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3226322732283229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:19

Re: ПУМБ

  clash написав:на горячку с этим обращаться не хочу

ИМХО зря, может что новое нам рассказали бы.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:44

Подскажите как добавить карту другого банка в приложении или в вэб версии.
novichok
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:19

  Aktus написав:
  clash написав:на горячку с этим обращаться не хочу

ИМХО зря, может что новое нам рассказали бы.

ага. а вдруг найдут несанкционированный профит :lol: :lol: :lol:
оно мне надо
хотя любопытно канеш. шо то за фигня
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:33

  novichok написав:Подскажите как добавить карту другого банка в приложении или в вэб версии.

Зробити платьожик і зберегти шаблон.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37232
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