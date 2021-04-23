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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:19
clash написав:
на горячку с этим обращаться не хочу
ИМХО зря, может что новое нам рассказали бы.
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Aktus
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:44
Подскажите как добавить карту другого банка в приложении или в вэб версии.
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novichok
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:19
Aktus написав: clash написав:
на горячку с этим обращаться не хочу
ИМХО зря, может что новое нам рассказали бы.
ага. а вдруг найдут несанкционированный профит
оно мне надо
хотя любопытно канеш. шо то за фигня
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clash
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:33
novichok написав:
Подскажите как добавить карту другого банка в приложении или в вэб версии.
Зробити платьожик і зберегти шаблон.
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Квесторе_поверніться
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