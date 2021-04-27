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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 кві, 2021 22:48
Goodman написав:
Такое мнение . что там автоматом разноски нет, сидит баришня и разбирает
И параллельно пасьянсы раскладывает
У меня так две недели ищут причину, почему не начислены 300 грн (10%) за комплатежи от 1 и от 9 апреля. 3 обращения, а никак найти не могут. Кости кидают или на кофейной гуще гадают в чем причина, я хз
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:36
кешбек пока не вычислили?
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cohan
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:39
Категории на май (Кредитная карта / Дебетовая карта):
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1
Категорія 2
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1
Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
Категорія 4
Аптеки - 3/1
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1
Спортивні клуби - 5/1
Категорія 5
Одяг - 4/1
Взуття - 4/1
Магазини дитячих товарів та іграшок - 4/1
Категорія 6
Книжкові магазини, магазини канцтоварів - 10/1
Магазини квітів та садівництва - 10/1
Зоомагазини - 15/1
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unknownurl
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:46
unknownurl написав:
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1
unknownurl написав:
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...
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chipmunk
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Додано: Сер 28 кві, 2021 09:55
chipmunk написав: unknownurl написав:
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1
unknownurl написав:
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...
да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
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cohan
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:51
cohan написав: chipmunk написав: unknownurl написав:
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1
unknownurl написав:
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...
да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
строительные магазины было 5% здесь же, несколько месяцев назад
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посетитель
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- Подякували: 46 раз.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:51
cohan написав: chipmunk написав: unknownurl написав:
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1
unknownurl написав:
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...
да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
строительные магазины было 5% здесь же, несколько месяцев назад
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 46 раз.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40
cohan написав: chipmunk написав:
да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.
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wig
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:15
wig написав:
Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.
5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
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ramzes4
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