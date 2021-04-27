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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3231323232333234>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 22:48

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Такое мнение . что там автоматом разноски нет, сидит баришня и разбирает


И параллельно пасьянсы раскладывает :mrgreen:
У меня так две недели ищут причину, почему не начислены 300 грн (10%) за комплатежи от 1 и от 9 апреля. 3 обращения, а никак найти не могут. Кости кидают или на кофейной гуще гадают в чем причина, я хз :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:36

Re: ПУМБ

кешбек пока не вычислили?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:39

Категории на май (Кредитная карта / Дебетовая карта):
Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

Категорія 2
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1
Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1

Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

Категорія 4
Аптеки - 3/1
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1
Спортивні клуби - 5/1

Категорія 5
Одяг - 4/1
Взуття - 4/1
Магазини дитячих товарів та іграшок - 4/1

Категорія 6
Книжкові магазини, магазини канцтоварів - 10/1
Магазини квітів та садівництва - 10/1
Зоомагазини - 15/1
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:41

Re: ПУМБ

  cohan написав:кешбек пока не вычислили?

https://retail.pumb.ua/service/arqiv
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:46

Re: ПУМБ

  unknownurl написав:Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

  unknownurl написав:Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:55

  chipmunk написав:
  unknownurl написав:Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

  unknownurl написав:Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...


да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:51

  cohan написав:
  chipmunk написав:
  unknownurl написав:Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

  unknownurl написав:Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...


да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
строительные магазины было 5% здесь же, несколько месяцев назад
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:51

  cohan написав:
  chipmunk написав:
  unknownurl написав:Категорія 1
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

  unknownurl написав:Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

От трясця! І хоцца кабаки, і стрьомно - раптом новий лохдаун після свят, бо ж усі похворіють...


да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит
строительные магазины было 5% здесь же, несколько месяцев назад
посетитель
 
Повідомлень: 299
З нами з: 22.12.18
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Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40

  cohan написав:
  chipmunk написав:да, третья нормас, будивельни я что-то давно не припомню больше 2х, ну кроме Юнекса когда-то...
а такси за 5% нам и УкрСиб обеспечит

Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:15

  wig написав:Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.

5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
ramzes4
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