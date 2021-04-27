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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3231323232333234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25

  ramzes4 написав:
  wig написав:Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.

5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.

Если вы про эту акцию, так городов с метро, вроде как и нет.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33

  ramzes4 написав:А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.

Эта акция?
https://newpromos.privatbank.ua/platit_bezkontaktno
Акція діє в таких містах: Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг, Дрогобич, Вінниця
И где здесь метро?
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:40

Re: ПУМБ

Эта акция https://newpromos.privatbank.ua/platy_b ... ktno_metro
ramzes4
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  #<1 ... 3231323232333234
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