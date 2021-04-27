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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25
ramzes4 написав: wig написав:
Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.
5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
Если вы про эту акцию
, так городов с метро, вроде как и нет.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33
ramzes4 написав:
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
Эта акция?https://newpromos.privatbank.ua/platit_bezkontaktno
Акція діє в таких містах: Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг, Дрогобич, Вінниця
И где здесь метро?
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:40
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