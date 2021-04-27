Если вы про эту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25
Если вы про эту
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33
Эта акция?
Акція діє в таких містах: Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг, Дрогобич, Вінниця
И где здесь метро?
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:40
Re: ПУМБ
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