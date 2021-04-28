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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3232323332343235>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
228
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25

  ramzes4 написав:
  wig написав:Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.

5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.

Если вы про эту акцию, так городов с метро, вроде как и нет.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33

  ramzes4 написав:А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.

Эта акция?
https://newpromos.privatbank.ua/platit_bezkontaktno
Акція діє в таких містах: Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг, Дрогобич, Вінниця
И где здесь метро?
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:40

Re: ПУМБ

Эта акция https://newpromos.privatbank.ua/platy_b ... ktno_metro
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:32

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:банк сторнирует молча

но с отображением в выписке.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:43

Re: ПУМБ

Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:48

  ВIВ написав:Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.

типа, можно гаситься 30 - а зачем? :wink: что Вам этот один день даст?

и вообще, гуру скажут про СЭП :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:05

  Shaman написав:
  ВIВ написав:Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.

типа, можно гаситься 30 - а зачем? :wink: что Вам этот один день даст?

и вообще, гуру скажут про СЭП :)

"Пімпа" тут не гірша, головне не "кидати з моно". 29-те чи 30-те - питання відкрите.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:20

Re: ПУМБ

  klug написав:29-те чи 30-те - питання відкрите

У меня ОМП внесен, так что не страшно - проведу с "пимпой" эксперимент на себе 30.04 :)

  Shaman написав:можно гаситься 30 - а зачем? что Вам этот один день даст?

6 (шесть) гривен даст :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:30

  ВIВ написав:
  klug написав:29-те чи 30-те - питання відкрите

У меня ОМП внесен, так что не страшно - проведу с "пимпой" эксперимент на себе 30.04 :)

  Shaman написав:можно гаситься 30 - а зачем? что Вам этот один день даст?

6 (шесть) гривен даст :)

во-во, а теперь давайте прикинем сумму "влета", если что-то пойдет не так :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:03

  unknownurl написав:Категории на май (Кредитная карта / Дебетовая карта):
Категорія 1
Категорія 2
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1
Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1
Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
Категорія 4
Аптеки - 3/1
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1
Спортивні клуби - 5/1
Категорія 5
Категорія 6

Хоч розірвись між 2, 3 і 4. Втім, хочеться вірити, що "Форвард" знову порадує. Ну, і може "Моня" з "Абанком" щось запропонують, щоб я-таки знайшов їхні картки. На "альфу" і "СБ" надій мало
AleksD
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