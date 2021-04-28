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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25
ramzes4 написав: wig написав:
Так за будівництво можно заплатить онлайн, или викой в субботу.
Из уникального, тут только 50% метро осталось. Да и те - чистыми 40.
5% на кабаки неплохой вариант, если форвард не даст больше.
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
Если вы про эту акцию
, так городов с метро, вроде как и нет.
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wig
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33
ramzes4 написав:
А 50% метро (чистыми) есть у Привата до июня.
Эта акция?https://newpromos.privatbank.ua/platit_bezkontaktno
Акція діє в таких містах: Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг, Дрогобич, Вінниця
И где здесь метро?
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:40
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Додано: Сер 28 кві, 2021 19:32
idealstorm написав:
банк сторнирует молча
но с отображением в выписке.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 20:43
Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.
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ВIВ
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Додано: Сер 28 кві, 2021 20:48
ВIВ написав:
Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.
типа, можно гаситься 30 - а зачем?
что Вам этот один день даст?
и вообще, гуру скажут про СЭП
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Shaman
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:05
Shaman написав: ВIВ написав:
Что гуру скажут, гаситься в ноль 30.04 кнопкой пополнить карту в приложении?
Горячка говорит, лучше 29.04, но чую подвох.
типа, можно гаситься 30 - а зачем?
что Вам этот один день даст?
и вообще, гуру скажут про СЭП
"Пімпа" тут не гірша, головне не "кидати з моно". 29-те чи 30-те - питання відкрите.
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klug
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:20
klug написав:
29-те чи 30-те - питання відкрите
У меня ОМП внесен, так что не страшно - проведу с "пимпой" эксперимент на себе 30.04
Shaman написав:
можно гаситься 30 - а зачем? что Вам этот один день даст?
6 (шесть) гривен даст
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ВIВ
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:30
ВIВ написав: klug написав:
29-те чи 30-те - питання відкрите
У меня ОМП внесен, так что не страшно - проведу с "пимпой" эксперимент на себе 30.04
Shaman написав:
можно гаситься 30 - а зачем? что Вам этот один день даст?
6 (шесть) гривен даст
во-во, а теперь давайте прикинем сумму "влета", если что-то пойдет не так
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Shaman
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Додано: Чет 29 кві, 2021 00:03
unknownurl написав:
Категории на май (Кредитная карта / Дебетовая карта):Категорія 1Категорія 2
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1
Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1Категорія 3
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1Категорія 4
Аптеки - 3/1
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1
Спортивні клуби - 5/1Категорія 5Категорія 6
Хоч розірвись між 2, 3 і 4. Втім, хочеться вірити, що "Форвард" знову порадує. Ну, і може "Моня" з "Абанком" щось запропонують, щоб я-таки знайшов їхні картки. На "альфу" і "СБ" надій мало
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AleksD
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