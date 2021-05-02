RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3236323732383239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 836
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 836
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:58

  velvet написав:
  mikos написав:В приложении в расшифровке ОП нарисовали 3% на тело, карта в грейсе :)

Там ещё и фраза, что данный платёж состоит из частей вашей задолженности на конец 20.05.2030 :)

Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
klug
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34

  klug написав:
  velvet написав:
  mikos написав:В приложении в расшифровке ОП нарисовали 3% на тело, карта в грейсе :)

Там ещё и фраза, что данный платёж состоит из частей вашей задолженности на конец 20.05.2030 :)

Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

А ОПМ и сумма в грейсе разные?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 31.07.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:37

  ingtrans написав:А ОПМ и сумма в грейсе разные?

Так, майже на 2,5к різниці.
klug
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:18

Re: ПУМБ

ход конем, так сказать
cohan
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 27.09.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36

  klug написав:Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 18.09.13
Подякував: 498 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:38

Re: ПУМБ

У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 11.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:16

Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 12.10.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3236323732383239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1003)
02.05.2021 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.