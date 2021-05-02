Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 09:58
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34
А ОПМ и сумма в грейсе разные?
Додано: Суб 01 тра, 2021 11:37
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:18
Re: ПУМБ
ход конем, так сказать
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36
Додано: Суб 01 тра, 2021 19:38
Re: ПУМБ
У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?
Додано: Нед 02 тра, 2021 20:16
Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?
|