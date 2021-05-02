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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 09:58
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
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klug
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Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34
klug написав:
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
А ОПМ и сумма в грейсе разные?
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ingtrans
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Додано: Суб 01 тра, 2021 11:37
ingtrans написав:
А ОПМ и сумма в грейсе разные?
Так, майже на 2,5к різниці.
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klug
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Додано: Суб 01 тра, 2021 13:18
ход конем, так сказать
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cohan
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Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36
klug написав:
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
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vollena71
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1
Додано: Суб 01 тра, 2021 19:38
У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?
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maxstar
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Додано: Нед 02 тра, 2021 20:16
Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?
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Julio
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Додано: Пон 03 тра, 2021 08:27
Julio написав:
Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?
по выходным мало кто зачисляет, Вы назвали чуть ли не единственные банки (за "передовые" Моню Приват не скажу),
учитывая что ПУМБ кредитку ночью пересчитывает, залочивая на час, вряд ли он такое умеет, можно не волноваться
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cohan
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Додано: Пон 03 тра, 2021 08:58
Julio написав:
Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли
ПУМБ не замечен в поддержке режима 23/7: только в рабочие банковский дни и только в течение рабочих часов.
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vitaliy_berdinskikh
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