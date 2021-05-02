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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3236323732383239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 836
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 836
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:58

  velvet написав:
  mikos написав:В приложении в расшифровке ОП нарисовали 3% на тело, карта в грейсе :)

Там ещё и фраза, что данный платёж состоит из частей вашей задолженности на конец 20.05.2030 :)

Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34

  klug написав:
  velvet написав:
  mikos написав:В приложении в расшифровке ОП нарисовали 3% на тело, карта в грейсе :)

Там ещё и фраза, что данный платёж состоит из частей вашей задолженности на конец 20.05.2030 :)

Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

А ОПМ и сумма в грейсе разные?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:37

  ingtrans написав:А ОПМ и сумма в грейсе разные?

Так, майже на 2,5к різниці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:18

Re: ПУМБ

ход конем, так сказать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36

  klug написав:Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:38

Re: ПУМБ

У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:16

Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:27

  Julio написав:Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли. Сегодня отправлял сэп из Аваля на Альфу, дошло меньше чем за час. Это в порядке вещей, Пумба не зачисляет сэпы по выходным? Или мне уже пора волноваться и искать свой перевод?


по выходным мало кто зачисляет, Вы назвали чуть ли не единственные банки (за "передовые" Моню Приват не скажу),
учитывая что ПУМБ кредитку ночью пересчитывает, залочивая на час, вряд ли он такое умеет, можно не волноваться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:58

Re: ПУМБ

  Julio написав:Вчера отправил сэп из Аваля на всекарту, деньги до сих пор не дошли
ПУМБ не замечен в поддержке режима 23/7: только в рабочие банковский дни и только в течение рабочих часов.
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 3236323732383239
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