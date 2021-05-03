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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3237323832393240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 836
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 836
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:05

  AlexTk написав:Господа, может, кто-то попробовал и уже знает, будет ли кешбэк по 3 категории только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь)?

Ранее (включая апрель) при аналогичной категории Интернет, оплаченный через аппку, окешбечивался. опсосы - нет. В этом еще не тестились, но думаю те же яйца
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:22

  Flamingo написав:
  AlexTk написав:Господа, может, кто-то попробовал и уже знает, будет ли кешбэк по 3 категории только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь)?

Ранее (включая апрель) при аналогичной категории Интернет, оплаченный через аппку, окешбечивался. опсосы - нет. В этом еще не тестились, но думаю те же яйца

В марте я еще платил с кешбэком за мобильную связь. А в апреле в условиях по этой категории была прямая оговорка - кроме услуг мобильной связи. Сейчас такой оговорки в условиях как бы явно нет. Но это можно толковать и в ту, и в другую сторону.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:38

  vollena71 написав:
  klug написав:Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить

а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:52

  Shaman написав:
  vollena71 написав:
  klug написав:Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.

Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить

а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%


в приложении же есть раскрытие:
  • 3%
  • 4,95 грн комиссии хз за что, ну да ладно
  • платежи по рассрочкам
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:21

  cohan написав:
  Shaman написав:
  vollena71 написав:Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить

а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%


в приложении же есть раскрытие:
  • 3%
  • 4,95 грн комиссии хз за что, ну да ладно
  • платежи по рассрочкам

моя сумма рассрочек не равна сумма из расшифровки - как не крутил...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:15

Re: ПУМБ

Кб по ясно ждать или уже нет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:41

Re: ПУМБ

Акция закончилась 30.04.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:00

  Shaman написав:моя сумма рассрочек не равна сумма из расшифровки - как не крутил...


ну надо чинить шкандаль, у меня так:
в Веб версии банка итоговая цифра внизу столбца рассрочек (Сума щомісячного платежу) равна сумме цифр "комиссии" и "сплачуйте частинами" в додатке
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:39

  vitaliian написав:Кб по ясно ждать или уже нет?

Если платили до 30.04, то да, но не раньше 5 мая.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:59

  maxstar написав:У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?

"Это тебе не мелочь по карманам тырить" – цитата из фильма “Джентльмены удачи”... :mrgreen:
Тракторист
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  #<1 ... 3237323832393240
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