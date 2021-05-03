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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:05
AlexTk написав:
Господа, может, кто-то попробовал и уже знает, будет ли кешбэк по 3 категории только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь)?
Ранее (включая апрель) при аналогичной категории Интернет, оплаченный через аппку, окешбечивался. опсосы - нет. В этом еще не тестились, но думаю те же яйца
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:22
Flamingo написав: AlexTk написав:
Господа, может, кто-то попробовал и уже знает, будет ли кешбэк по 3 категории только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь)?
Ранее (включая апрель) при аналогичной категории Интернет, оплаченный через аппку, окешбечивался. опсосы - нет. В этом еще не тестились, но думаю те же яйца
В марте я еще платил с кешбэком за мобильную связь. А в апреле в условиях по этой категории была прямая оговорка - кроме услуг мобильной связи. Сейчас такой оговорки в условиях как бы явно нет. Но это можно толковать и в ту, и в другую сторону.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:38
vollena71 написав: klug написав:
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:52
Shaman написав: vollena71 написав: klug написав:
Не зважаючи на те, що усі операції за попередній місяць у пільгових розстрочках, вони крім ОМП намалювали ще й суму у грейсі. ЛУМУМБа конкретно святкує.
Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%
в приложении же есть раскрытие:
- 3%
- 4,95 грн комиссии хз за что, ну да ладно
- платежи по рассрочкам
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Додано: Пон 03 тра, 2021 19:21
cohan написав: Shaman написав: vollena71 написав:
Рассрочки в прошлом месяце погасили льготный период, теперь надо возместить
а кто-то алгоритм, как считается мин платеж в ПУМБ понял/знает?
та часть, которая больше 3%
в приложении же есть раскрытие:
- 3%
- 4,95 грн комиссии хз за что, ну да ладно
- платежи по рассрочкам
моя сумма рассрочек не равна сумма из расшифровки - как не крутил...
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Додано: Пон 03 тра, 2021 20:15
Кб по ясно ждать или уже нет?
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Додано: Пон 03 тра, 2021 20:41
Акция закончилась 30.04.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:00
Shaman написав:
моя сумма рассрочек не равна сумма из расшифровки - как не крутил...
ну надо чинить шкандаль, у меня так:
в Веб версии банка итоговая цифра внизу столбца рассрочек (Сума щомісячного платежу) равна сумме цифр "комиссии" и "сплачуйте частинами" в додатке
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:39
vitaliian написав:
Кб по ясно ждать или уже нет?
Если платили до 30.04, то да, но не раньше 5 мая.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 22:59
maxstar написав:
У меня сняло 1.71 за погашение задолженности за процентами согласно договора.
Хотя задолженности не было. Что у них там происходит?
"Это тебе не мелочь по карманам тырить" – цитата из фильма “Джентльмены удачи”...
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