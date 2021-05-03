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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:03
Intento да, я тоже попробовал, все осталось как в прошлом месяце
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AlexTk
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:11
AlexTk написав:
все осталось как в прошлом месяце
Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:59
Intento написав: AlexTk написав:
будет ли кешбэк по 3 категории
только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь
)?
Проверил - пополнение мобильного не окешбечивается: кинул четвертак с кредитки из приложения, вайбер молчит, как рыба об лёд.
Купил в проверенной (Моней и А банком) ветаптеке корм 50кг- тоже Вайбер молчит. Неужели кинули? Или Вайбер глючит?
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