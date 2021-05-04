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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3239324032413242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:03

Intento да, я тоже попробовал, все осталось как в прошлом месяце
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:11

  AlexTk написав:все осталось как в прошлом месяце

Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:59

Re: ПУМБ

Intento написав:
  AlexTk написав:будет ли кешбэк по 3 категории только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь)?
Проверил - пополнение мобильного не окешбечивается: кинул четвертак с кредитки из приложения, вайбер молчит, как рыба об лёд.
:(
Купил в проверенной (Моней и А банком) ветаптеке корм 50кг- тоже Вайбер молчит. Неужели кинули? Или Вайбер глючит?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:47

  mustbe написав:
  AlexTk написав:все осталось как в прошлом месяце

Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (

Мой вывод касается только оплаты услуг по 3 категории
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:52

  mustbe написав:
  AlexTk написав:все осталось как в прошлом месяце

Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (


да, праздник жизни кончился, рассрочки погасим и на полку, пока Сибас есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:16

  cohan написав:
  mustbe написав:
  AlexTk написав:все осталось как в прошлом месяце

Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (


да, праздник жизни кончился, рассрочки погасим и на полку, пока Сибас есть

коммуналь здесь разве не лучше?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:42

Re: ПУМБ

  Shaman написав:коммуналь здесь разве не лучше?

Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:48

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:
  Shaman написав:коммуналь здесь разве не лучше?

Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:52

  lel написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Shaman написав:коммуналь здесь разве не лучше?

Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.

4% кешбэка понимаю, гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка с мая не понимаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:57

  ingtrans написав:
  lel написав:
Квесторе_поверніться написав:Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.

4% кешбэка понимаю, гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка с мая не понимаю.

а сколько дает Укрсиб за коммунальные?
опять же 4% в счет кредитных

а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь :mrgreen:
Shaman
 
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  #<1 ... 3239324032413242>
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