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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:03
Intento да, я тоже попробовал, все осталось как в прошлом месяце
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AlexTk
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:11
AlexTk написав:
все осталось как в прошлом месяце
Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
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mustbe
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:59
Intento написав: AlexTk написав:
будет ли кешбэк по 3 категории
только собственно за коммуналку или за любые услуги в додатке (т.е. + Интернет, телефония; + мобильная связь
)?
Проверил - пополнение мобильного не окешбечивается: кинул четвертак с кредитки из приложения, вайбер молчит, как рыба об лёд.
Купил в проверенной (Моней и А банком) ветаптеке корм 50кг- тоже Вайбер молчит. Неужели кинули? Или Вайбер глючит?
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lel
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:47
mustbe написав: AlexTk написав:
все осталось как в прошлом месяце
Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
Мой вывод касается только оплаты услуг
по 3 категории
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AlexTk
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:52
mustbe написав: AlexTk написав:
все осталось как в прошлом месяце
Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
да, праздник жизни кончился, рассрочки погасим и на полку, пока Сибас есть
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cohan
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:16
cohan написав: mustbe написав: AlexTk написав:
все осталось как в прошлом месяце
Нет, стало гораздо хуже.
Выпилили категорию "за всё" (
да, праздник жизни кончился, рассрочки погасим и на полку, пока Сибас есть
коммуналь здесь разве не лучше?
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Shaman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:42
Shaman написав:
коммуналь здесь разве не лучше?
Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:48
Квесторе_поверніться написав: Shaman написав:
коммуналь здесь разве не лучше?
Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.
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lel
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:52
lel написав: Квесторе_поверніться написав: Shaman написав:
коммуналь здесь разве не лучше?
Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.
4% кешбэка понимаю, гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка с мая не понимаю.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:57
ingtrans написав: lel написав:
Квесторе_поверніться написав:Комуналь. Яка комуналь? Не до кінця квітня року 2021 була комуналь?
Гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка чистыми. Тоже неплохо.
4% кешбэка понимаю, гасим рассрочки и задолженность с 4% кэшбэка с мая не понимаю.
а сколько дает Укрсиб за коммунальные?
опять же 4% в счет кредитных
а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь
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Shaman
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