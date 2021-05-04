5% чистими не більше 500 в місяць. 10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:03
Re: ПУМБ
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:09
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:10
так почему не платить из ПУМБ? если верхняя граница 500 грн, то 4% или 5% чистыми не суть важно.
УкрСиб дает 5% за сторонние сервисы - они же не бесплатны?
и самое главное - только за свои. кредитные деньги ничего не стоят?
зарплатникам всем 10%? что надо подключить? а то где-то у меня завалялась ЗП карта Сиба
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20
Re: ПУМБ
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