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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3239324032413242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:03

Re: ПУМБ

  Shaman написав:а сколько дает Укрсиб за коммунальные?

5% чистими не більше 500 в місяць. 10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:09

  Shaman написав:а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь :mrgreen:

Ну скажем 15% там получалось только на 3000 в месяц, что ддя отопительного сезона капля в море, особенно если платить больше чем за одну хавиру
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Shaman написав:а сколько дает Укрсиб за коммунальные?

5% чистими не більше 500 в місяць. 10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.

так почему не платить из ПУМБ? если верхняя граница 500 грн, то 4% или 5% чистыми не суть важно.
УкрСиб дает 5% за сторонние сервисы - они же не бесплатны?
и самое главное - только за свои. кредитные деньги ничего не стоят? :)

зарплатникам всем 10%? что надо подключить? а то где-то у меня завалялась ЗП карта Сиба :roll:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20

Re: ПУМБ

  Shaman написав:зарплатникам всем 10%? что надо подключить? а то где-то у меня завалялась ЗП карта Сиба

На нову ню ЗК капає 10% за розрахунки в інтернеті.
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