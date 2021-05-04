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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:03
Shaman написав:
а сколько дает Укрсиб за коммунальные?
5% чистими не більше 500 в місяць. 10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:09
Shaman написав:
а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь
Ну скажем 15% там получалось только на 3000 в месяц, что ддя отопительного сезона капля в море, особенно если платить больше чем за одну хавиру
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Flamingo
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:10
Квесторе_поверніться написав: Shaman написав:
а сколько дает Укрсиб за коммунальные?
5% чистими не більше 500 в місяць. 10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.
так почему не платить из ПУМБ? если верхняя граница 500 грн, то 4% или 5% чистыми не суть важно.
УкрСиб дает 5% за сторонние сервисы - они же не бесплатны?
и самое главное - только за свои. кредитные деньги ничего не стоят?
зарплатникам всем 10%? что надо подключить? а то где-то у меня завалялась ЗП карта Сиба
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Shaman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20
Shaman написав:
зарплатникам всем 10%? что надо подключить? а то где-то у меня завалялась ЗП карта Сиба
На нову ню ЗК капає 10% за розрахунки в інтернеті.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:37
Квесторе_поверніться написав:
10% чистими для зарплатників не більше 1000 в місяць.
точнее, тем кто перенесет ЗП к ним, и не был их клиентом
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anis
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Додано: Сер 05 тра, 2021 00:09
Shaman написав:
а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь
а мы бессовестные - ждем продолжения банкета, можно сейчас, можно хотя бы в следующем отопительном сезоне, хотя бы компенсацию на процент повышения тарифа.
Пумба повышает платежную дисциплину
а то будут лапу сосать
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Alex2007
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:35
Alex2007 написав: Shaman написав:
а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь
а мы бессовестные - ждем продолжения банкета, можно сейчас, можно хотя бы в следующем отопительном сезоне, хотя бы компенсацию на процент повышения тарифа.
Пумба повышает платежную дисциплину
а то будут лапу сосать
придете к начальнику за повышением зп - а он Вам - времена тяжелые, так что радуйтесь, что не снизили. и скажите спасибо, что платим зп, а то будете лапу сосать
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Shaman
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:42
Alex2007 написав: Shaman написав:
а 15% на коммунальные - надо же совесть иметь
а мы бессовестные - ждем продолжения банкета, можно сейчас, можно хотя бы в следующем отопительном сезоне, хотя бы компенсацию на процент повышения тарифа.
Пумба повышает платежную дисциплину
а то будут лапу сосать
Благодаря кешбэку пумбе погасил долги по осбб за пару лет, а так бы и дальше откладывал на лучшие времена. Сильно жирно не вышло, в списке моего осбб нет и никто его не добавил пришлось платить через портмоне а там комис 1,5%. Пумба сама того не желая сделала добро осбб, портмоне, плательщику и ещё хз кому.
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vitaliian
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