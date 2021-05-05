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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3240324132423243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58

Re: ПУМБ

А работает у вас оплата коммуналки? А то пробую осбб оплатить выдает ошибку. И попробуйте позже
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:04

  PUnder написав:А работает у вас оплата коммуналки? А то пробую осбб оплатить выдает ошибку. И попробуйте позже


В прошлом месяце загвоздка была в нововедении - показатели счётчиков. Вводишь показатели - пропускает, без - "спробуйте пізніше".
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:19

  jay2004 написав:
  PUnder написав:А работает у вас оплата коммуналки? А то пробую осбб оплатить выдает ошибку. И попробуйте позже


В прошлом месяце загвоздка была в нововедении - показатели счётчиков. Вводишь показатели - пропускает, без - "спробуйте пізніше".



Да у меня осбб, там только месяц текущий выбираю. Может надо предыдущий или следующий :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 21:00

  V2 написав:
  vitaliian написав:погасил долги по осбб за пару лет

Не платили принципово?

Ждал когда кто-то предложит за комуналь кешбэк... газ и свет бы уже отрезали поэтому платил, а осбб никто не отрежет поэтому ждал.
vitaliian
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  #<1 ... 3240324132423243
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