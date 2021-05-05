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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58
Re: ПУМБ
А работает у вас оплата коммуналки? А то пробую осбб оплатить выдает ошибку. И попробуйте позже
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:04
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:19
Да у меня осбб, там только месяц текущий выбираю. Может надо предыдущий или следующий
Додано: Сер 05 тра, 2021 21:00
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