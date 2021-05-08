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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3242324332443245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:19

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:сдергивая нашару с любой карты до 20:00 30го числа

Сдергивая тянучкой пумбы на кредитку до 20:00? 100% проведется 30-м?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:20

  Aktus написав:
  Amethyst написав:сдергивая нашару с любой карты до 20:00 30го числа

Сдергивая тянучкой пумбы на кредитку до 20:00? 100% проведется 30-м?

Ваащето я за -1дн гашусь 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:03

  Amethyst написав:
  Aktus написав:
  Amethyst написав:сдергивая нашару с любой карты до 20:00 30го числа

Сдергивая тянучкой пумбы на кредитку до 20:00? 100% проведется 30-м?

Ваащето я за -1дн гашусь 8)

А як за тиждень гаситись, то можна навіть через р2р штовхати. Не збивайте людей з пантелику.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:07

Re: ПУМБ

  klug написав:Не збивайте людей з пантелику.

Да-да, пантелик обязательно нужен для гашения :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:15

Re: ПУМБ

Aktus, в мобильном приложении пишется о необходимости погасить использованные средства в прошлом месяце до 18:00 30-го числа (феврале только до 28/29-го числа).

ps Я так понимаю, что тут принцип, как в Привате/mono/А-Банк (не надо заморачиваться с проводкой по счёту).

Если пополняете не СЭПом или другим кошерным для ПУМБ способом, то лучше загасить до 18:00 29 числа и в приложении 30-го наблюдать картину выполнения условий.
MASolomko
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  #<1 ... 3242324332443245
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