Сдергивая тянучкой пумбы на кредитку до 20:00? 100% проведется 30-м?
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:19
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:20
Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:03
Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:07
Re: ПУМБ
Додано: Нед 09 тра, 2021 06:15
Re: ПУМБ
Aktus, в мобильном приложении пишется о необходимости погасить использованные средства в прошлом месяце до 18:00 30-го числа (феврале только до 28/29-го числа).
ps Я так понимаю, что тут принцип, как в Привате/mono/А-Банк (не надо заморачиваться с проводкой по счёту).
Если пополняете не СЭПом или другим кошерным для ПУМБ способом, то лучше загасить до 18:00 29 числа и в приложении 30-го наблюдать картину выполнения условий.
Додано: Нед 09 тра, 2021 13:52
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:43
Re: ПУМБ
Вітаю, колеги!
Після 30-го фіксував свій борг у додатку, аж ось тільки сьогодні побачив, що 6-го банка за мене 9 копійок погасила (хоча на момент фіксації в сумі боргу це вже було відображено, та оскільки у виписці не було, то я не розумів, звідкіля) як коригування округлення платежу за розстрочкою. Може в когось ще таке було? Мінусів жодних незрозумілих не траплялося, але будьте обережні та уважні.
Якщо хтось цього місяця вже платив або платитиме, відпишіться, чи пропонують розстрочки на комуналь і на яку суму, будь ласка.
Принагідно дякую тому, хто скористався моєю рефкою. Раптом кому ще треба, прошу дивитися в профілі або питати в приватних повідомленнях.
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:50
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