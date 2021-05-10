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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 тра, 2021 12:51
Amethyst написав: novichok написав:
По кредитке все операции попадают в грейс?
На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет
Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?
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Dimaa
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Додано: Пон 10 тра, 2021 12:54
Dimaa написав: Amethyst написав: novichok написав:
По кредитке все операции попадают в грейс?
На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет
Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?
идет
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cohan
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Додано: Пон 10 тра, 2021 13:11
Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
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wolt450
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Додано: Пон 10 тра, 2021 14:28
wolt450 написав:
Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?
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novichok
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Додано: Пон 10 тра, 2021 16:20
novichok написав: wolt450 написав:
Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?
не було варіантів
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wolt450
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