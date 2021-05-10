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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3243324432453246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:51

  Amethyst написав:
  novichok написав:По кредитке все операции попадают в грейс?

На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет


Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:54

  Dimaa написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:По кредитке все операции попадают в грейс?

На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет


Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?


идет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:11

Re: ПУМБ

Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:28

  wolt450 написав:Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого

в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:20

  novichok написав:
  wolt450 написав:Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого

в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?


не було варіантів
wolt450
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  #<1 ... 3243324432453246
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