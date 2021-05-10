Додано: Вів 11 тра, 2021 12:41

Добрый день

Подскажите по погашению карты "ясно", с учетом шестимесячных рассрочек.

В общем, в мобильном пумб показывает по карте ~1700грн обязательный платеж до 30.05, платеж льготного периода почти 2000грн(до 30.05) сумма до полного погашения ~11700.

Однако в веб-версии есть льготные рассрочки с остатком долга в почти 9700грн(2400грн в месяц погашать).

До этого гасил кредитку с запасом, потому что не хватало лимита оплатить ком.услуги. Начиная с мая хотел оплачивать минимум, чтобы погасить все рассрочки по графику и не платить лишнего.

1. Сколько и каким способом(просто забросить на карту сумму хххх.хх, учитывается ли при этом приходящий в середине месяца КБ за прошлый месяц?) погасить?

4400? 2400(рассрочка) + 2000(платеж льготного периода из моб.приложения)?

2. Если не платить(забыть) платеж по рассрочке, то она сама спишется каким-то обрзом с карты и карта вылетит из льготного периода?



Спасибо

P.S. ~11700 это как раз (~9700 + ~2000) совпадают до копейки с учетом трат мая