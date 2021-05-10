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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3243324432453246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:51

  Amethyst написав:
  novichok написав:По кредитке все операции попадают в грейс?

На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет


Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:54

  Dimaa написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:По кредитке все операции попадают в грейс?

На обнал(р2р) грейса нет, но и отдельной комисс тоже нет


Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?


идет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:11

Re: ПУМБ

Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:28

  wolt450 написав:Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого

в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:20

  novichok написав:
  wolt450 написав:Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого

в подобной рассрочке можно выбрать кол-во месяцев?


не було варіантів
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:01

Re: ПУМБ

[quote="5224508:kreuz"]Якщо хтось цього місяця вже платив або платитиме, відпишіться, чи пропонують розстрочки на комуналь і на яку суму, будь ласка.[/quote5]
01.05 предлагали рассрочки от 500+ по коммуналке. 10.05 уже нет предложения, но и сумма по рассрочке уже равна лимиту без 200 грн.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:35

Re: ПУМБ

Подскажите плиз, если через терминал (Айбокс)гасить кредит по "Всеможу", не авторизованным даст положить только 4999 за один раз? Или по кредитке там другая система?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05

  vladimir_smirnov_61 написав:Подскажите плиз, если через терминал (Айбокс)гасить кредит по "Всеможу", не авторизованным даст положить только 4999 за один раз? Или по кредитке там другая система?

4990,мелочь не принимает.Кредитка пумпы такой же пластика кусок как у закладчика чудопорошков или коррупционера дебетка любого банка
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:41

Добрый день
Подскажите по погашению карты "ясно", с учетом шестимесячных рассрочек.
В общем, в мобильном пумб показывает по карте ~1700грн обязательный платеж до 30.05, платеж льготного периода почти 2000грн(до 30.05) сумма до полного погашения ~11700.
Однако в веб-версии есть льготные рассрочки с остатком долга в почти 9700грн(2400грн в месяц погашать).
До этого гасил кредитку с запасом, потому что не хватало лимита оплатить ком.услуги. Начиная с мая хотел оплачивать минимум, чтобы погасить все рассрочки по графику и не платить лишнего.
1. Сколько и каким способом(просто забросить на карту сумму хххх.хх, учитывается ли при этом приходящий в середине месяца КБ за прошлый месяц?) погасить?
4400? 2400(рассрочка) + 2000(платеж льготного периода из моб.приложения)?
2. Если не платить(забыть) платеж по рассрочке, то она сама спишется каким-то обрзом с карты и карта вылетит из льготного периода?

Спасибо
P.S. ~11700 это как раз (~9700 + ~2000) совпадают до копейки с учетом трат мая
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:02

Re: ПУМБ

yevgen12, до 18:00 30 мая необходимо на карту закинуть всё то, что указано в графе "Платеж льготного периода".

Гасить желательно уже до 18:00 29 мая, чтобы 30 мая наблюдать обновление информации (типа всё загашено). Очень желательно тянуть ПУМБом с карты другого банка или СЭП до 28 мая. Возможно, даже банальное пополнение по номеру карты подойдёт.

Ежемесячные платежи по рассрочке включаются в сумму обязательного платежа. Когда он будет внесён, то в графе "Обязательный платеж" будет написано, что внесено.

Как вариант, вносите сумму обязательного платежа. На следующий день наблюдаете отображение информации по платежу в льготном периоде.
MASolomko
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