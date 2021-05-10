Нагадайте, комуналка в додатку тут у грейс іде чи ні?
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Додано: Пон 10 тра, 2021 12:51
Додано: Пон 10 тра, 2021 12:54
Додано: Пон 10 тра, 2021 13:11
Re: ПУМБ
Прилетіла некомунальна платна розстрочка від 500грн на 24м, перші 3м безкоштовно
нічого цікавого
Додано: Пон 10 тра, 2021 14:28
Додано: Пон 10 тра, 2021 16:20
Додано: Пон 10 тра, 2021 19:01
Re: ПУМБ
[quote="5224508:kreuz"]Якщо хтось цього місяця вже платив або платитиме, відпишіться, чи пропонують розстрочки на комуналь і на яку суму, будь ласка.[/quote5]
01.05 предлагали рассрочки от 500+ по коммуналке. 10.05 уже нет предложения, но и сумма по рассрочке уже равна лимиту без 200 грн.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:35
Re: ПУМБ
Подскажите плиз, если через терминал (Айбокс)гасить кредит по "Всеможу", не авторизованным даст положить только 4999 за один раз? Или по кредитке там другая система?
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05
4990,мелочь не принимает.Кредитка пумпы такой же пластика кусок как у закладчика чудопорошков или коррупционера дебетка любого банка
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:41
Добрый день
Подскажите по погашению карты "ясно", с учетом шестимесячных рассрочек.
В общем, в мобильном пумб показывает по карте ~1700грн обязательный платеж до 30.05, платеж льготного периода почти 2000грн(до 30.05) сумма до полного погашения ~11700.
Однако в веб-версии есть льготные рассрочки с остатком долга в почти 9700грн(2400грн в месяц погашать).
До этого гасил кредитку с запасом, потому что не хватало лимита оплатить ком.услуги. Начиная с мая хотел оплачивать минимум, чтобы погасить все рассрочки по графику и не платить лишнего.
1. Сколько и каким способом(просто забросить на карту сумму хххх.хх, учитывается ли при этом приходящий в середине месяца КБ за прошлый месяц?) погасить?
4400? 2400(рассрочка) + 2000(платеж льготного периода из моб.приложения)?
2. Если не платить(забыть) платеж по рассрочке, то она сама спишется каким-то обрзом с карты и карта вылетит из льготного периода?
Спасибо
P.S. ~11700 это как раз (~9700 + ~2000) совпадают до копейки с учетом трат мая
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:02
Re: ПУМБ
yevgen12, до 18:00 30 мая необходимо на карту закинуть всё то, что указано в графе "Платеж льготного периода".
Гасить желательно уже до 18:00 29 мая, чтобы 30 мая наблюдать обновление информации (типа всё загашено). Очень желательно тянуть ПУМБом с карты другого банка или СЭП до 28 мая. Возможно, даже банальное пополнение по номеру карты подойдёт.
Ежемесячные платежи по рассрочке включаются в сумму обязательного платежа. Когда он будет внесён, то в графе "Обязательный платеж" будет написано, что внесено.
Как вариант, вносите сумму обязательного платежа. На следующий день наблюдаете отображение информации по платежу в льготном периоде.
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