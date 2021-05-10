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ПУМБ
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:20
MASolomko написав:
Ежемесячные платежи по рассрочке включаются в сумму обязательного платежа. Когда он будет внесён, то в графе "Обязательный платеж" будет написано, что внесено.
Так вот по мотивам чтения этой ветки и сложилось впечатление что гасить только "платеж льготного периода". Но он у меня МЕНЬШЕ чем месячный платеж по рассрочкам. А обязательный и того меньшею И, получается, туда внесли "не все" мои рассрочки. Спасибо за ответ, буду разбираться дальше.
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yevgen12
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:27
MASolomko написав:
Aktus, в мобильном приложении пишется о необходимости погасить использованные средства в прошлом месяце до 18:00 30-го числа (феврале только до 28/29-го числа).
ps Я так понимаю, что тут принцип, как в Привате/mono/А-Банк (не надо заморачиваться с проводкой по счёту).
Если пополняете не СЭПом или другим кошерным для ПУМБ способом, то лучше загасить до 18:00 29 числа и в приложении 30-го наблюдать картину выполнения условий.
Видел на разных картах платежи в 18 с минутами 30 апреля, все провелись тем же 30-м.
Делались веб-тянучкой пумбы, одни с карт другх банков, другие со своей же дебетки пумба.
Но про такой результат 30-го, конечно, данных не было.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:34
yevgen12 написав:
Так вот по мотивам чтения этой ветки и сложилось впечатление что гасить только "платеж льготного периода". Но он у меня МЕНЬШЕ чем месячный платеж по рассрочкам. А обязательный и того меньшею И, получается, туда внесли "не все" мои рассрочки.
Попробуйте еще раз посмотреть на эти цифры 13-14 мая.
И еще я бы посмотрел на даты платежей по рассрочкам. (В списке рассрочек)
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:13
Aktus написав: yevgen12 написав:
Так вот по мотивам чтения этой ветки и сложилось впечатление что гасить только "платеж льготного периода". Но он у меня МЕНЬШЕ чем месячный платеж по рассрочкам. А обязательный и того меньшею И, получается, туда внесли "не все" мои рассрочки.
Попробуйте еще раз посмотреть на эти цифры 13-14 мая.
И еще я бы посмотрел на даты платежей по рассрочкам. (В списке рассрочек)
Дата наступного платежу
ПЕрвые две как раз сегодня 11.05, далее 13.05 и дальше...
Мне нужно эти две сегодня оплатить? Или все эти платежи по рассрочке будут добавляться в обязательный платеж, каждая в свой день?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:19
yevgen12 написав:
Дата наступного платежу
ПЕрвые две как раз сегодня 11.05, далее 13.05 и дальше...
Все РАссрочки(их части), шо нуна платить уже учтены в ОМП
Но свыни всегда платят задолженность в грейсе(т.е. ОМП+)... Отдельно лазить в Рассрочки и чото там самому высчитывать НЕ НУНА.
Не морочьте голову
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:20
yevgen12, ежемесячные платежи для погашения рассрочек проходят в день их оформления, но будут включены в обязательный платёж, который сформируется после 30 мая.
Т. е. циферки в обязательном платеже и платеже льготного периода должны сформировать на начало 1 мая и не должны увеличиваться, только уменьшаться
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MASolomko
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:27
yevgen12 написав:
ПЕрвые две как раз сегодня 11.05, далее 13.05 и дальше...
Мне нужно эти две сегодня оплатить? Или все эти платежи по рассрочке будут добавляться в обязательный платеж, каждая в свой день?
Вам ничего не нужно платить, кроме платежа льготного периода.
Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита.
Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца.
Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны.
Но что там у них как - порой не понятно.
Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.
А для теоретических подсчетов и поиска их логики и правил можно смотреть всё в динамике ежедневно и фиксировать.
Востаннє редагувалось Aktus
в Вів 11 тра, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:30
MASolomko написав:
Т. е. циферки в обязательном платеже и платеже льготного периода должны сформировать на начало 1 мая и не должны увеличиваться, только уменьшаться
Да, должны и не должны именно так.
Но в условиях выходных/праздинков/и_вообще, то мало ли что...
У меня арифметика не сходилась именно там, где рассрочки в конце месяца.
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