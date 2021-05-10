Додано: Вів 11 тра, 2021 14:27

yevgen12 написав: ПЕрвые две как раз сегодня 11.05, далее 13.05 и дальше...

Мне нужно эти две сегодня оплатить? Или все эти платежи по рассрочке будут добавляться в обязательный платеж, каждая в свой день? ПЕрвые две как раз сегодня 11.05, далее 13.05 и дальше...Мне нужно эти две сегодня оплатить? Или все эти платежи по рассрочке будут добавляться в обязательный платеж, каждая в свой день?

Вам ничего не нужно платить, кроме платежа льготного периода.Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита.Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца.Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны.Но что там у них как - порой не понятно.Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.А для теоретических подсчетов и поиска их логики и правил можно смотреть всё в динамике ежедневно и фиксировать.