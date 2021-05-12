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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:14
yevgen12
Но справедливости ради гляньте, пожалуйста, на сумму платежа льготного периода через день после проводки платежей по рассрочкам.
Сейчас увидел, что вы гасили кредитку с запасом. Проверьте - этот запас засчитали в погашение платежа льготного периода за май?
(А минимальный обязательный платеж - это некий % от задолженности, чтобы не попасть под штрафы за просрочку. Но %% за пользование КЛ при этом уже насчитываются.)
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Aktus
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:10
Анализы в лаборатории Дила попадают в какую-либо категорию КБ (Киев)?
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Golf_streem
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:36
Golf_streem написав:
Анализы в лаборатории Дила попадают в какую-либо категорию КБ (Киев)?
как и синево - медзаклады
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cohan
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:29
По ВсеКарте есть два бесплатных снятия через кассу?
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freelanc
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:33
freelanc написав:
По ВсеКарте есть два бесплатных снятия через кассу?
Именно по ней и есть
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velvet
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:48
два вопроса продвинутым экономистам форума:
1) вумная рассрочка "первые три мес бесплатно потом 3%" во сколько обходится если на третий месяц погасить? в ноль или таки в комис за использование налом на всю сумму за 2-3 месяца эти?
2) недавно звонил робомен, и спросил не желаю ли я совершить обязательную транзакцию кредиткой в течение ближайших 10 дней? без обещания золотых гор и, скорее, в контексте: "если она, сц*ко, тебе еще нужна"
прикола я не понял - но так как кредиток у меня две к одному счету, видимо, по одной из карт долго не было транзакций... ну, не жалко, сделаю, но что это было - интересно
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cohan
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52
cohan написав:
два вопроса продвинутым экономистам форума:
1) вумная рассрочка "первые три мес бесплатно потом 3%" во сколько обходится если на третий месяц погасить? в ноль или таки в комис за использование налом на всю сумму за 2-3 месяца эти?
надо читать, как написано.
обычно такие продукты первые 3 месяца таки бесплатно.
и причем здесь рассрочка и "использование нала" - или это игра слов?
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Shaman
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