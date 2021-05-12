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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3245324632473248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:14

yevgen12
Но справедливости ради гляньте, пожалуйста, на сумму платежа льготного периода через день после проводки платежей по рассрочкам.

Сейчас увидел, что вы гасили кредитку с запасом. Проверьте - этот запас засчитали в погашение платежа льготного периода за май?

(А минимальный обязательный платеж - это некий % от задолженности, чтобы не попасть под штрафы за просрочку. Но %% за пользование КЛ при этом уже насчитываются.)
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:10

Re: ПУМБ

Анализы в лаборатории Дила попадают в какую-либо категорию КБ (Киев)?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:36

  Golf_streem написав:Анализы в лаборатории Дила попадают в какую-либо категорию КБ (Киев)?


как и синево - медзаклады
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:29

По ВсеКарте есть два бесплатных снятия через кассу?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:33

  freelanc написав:По ВсеКарте есть два бесплатных снятия через кассу?

Именно по ней и есть
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:48

Re: ПУМБ

два вопроса продвинутым экономистам форума:

1) вумная рассрочка "первые три мес бесплатно потом 3%" во сколько обходится если на третий месяц погасить? в ноль или таки в комис за использование налом на всю сумму за 2-3 месяца эти?

2) недавно звонил робомен, и спросил не желаю ли я совершить обязательную транзакцию кредиткой в течение ближайших 10 дней? без обещания золотых гор и, скорее, в контексте: "если она, сц*ко, тебе еще нужна"
прикола я не понял - но так как кредиток у меня две к одному счету, видимо, по одной из карт долго не было транзакций... ну, не жалко, сделаю, но что это было - интересно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52

  cohan написав:два вопроса продвинутым экономистам форума:

1) вумная рассрочка "первые три мес бесплатно потом 3%" во сколько обходится если на третий месяц погасить? в ноль или таки в комис за использование налом на всю сумму за 2-3 месяца эти?


надо читать, как написано.
обычно такие продукты первые 3 месяца таки бесплатно.

и причем здесь рассрочка и "использование нала" - или это игра слов?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:03

Re: ПУМБ

  cohan написав:но что это было - интересно

думаю активация бонуса менагеру за использование картой :)
Amethyst
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