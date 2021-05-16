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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3249325032513252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:00

Re: ПУМБ

а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:21

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Якщо мати розум, бажання, ЛОГІКУ, комунікабельність і великий круг знайомих, то ось і відповідь

Коли плануєте запустити першого орендаря?
Логічно міркую...ні?


Ні, МИхась, з логікою тугенько :wink: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:00

  Мизантрóп написав:а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется :roll:

А насколько я помню там так и есть - комис рисует, но запрос приходит на авторизацию без комиса. Попробуйте - увидите что в смске комиса уже не будет. По крайней мере так было в конце прошлого года. С тех пор я новые акки не регил
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:01

  Мизантрóп написав:а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется :roll:

Она только рисуется в кабине.
При реальной оплате - её не будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:35

  mustbe написав:
  Мизантрóп написав:а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется :roll:

Она только рисуется в кабине.
При реальной оплате - её не будет

Благодарю,Друзья.Хрю!
Мизантрóп
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