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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:21
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Якщо мати розум, бажання, ЛОГІКУ, комунікабельність і великий круг знайомих, то ось і відповідь
Коли плануєте запустити першого орендаря?
Логічно міркую...ні?
Ні, МИхась, з логікою тугенько
...
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:00
Мизантрóп написав:
а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется
А насколько я помню там так и есть - комис рисует, но запрос приходит на авторизацию без комиса. Попробуйте - увидите что в смске комиса уже не будет. По крайней мере так было в конце прошлого года. С тех пор я новые акки не регил
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Flamingo
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:01
Мизантрóп написав:
а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется
Она только рисуется в кабине.
При реальной оплате - её не будет
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:35
mustbe написав: Мизантрóп написав:
а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется
Она только рисуется в кабине.
При реальной оплате - её не будет
Благодарю,Друзья.Хрю!
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