Мизантрóп написав:
Благодарю,Друзья.Хрю!
Но всеравно это же какая-то лють! По одному платежу клепать в комуне, да еще и десяток ток дает в день походу
Уплата поярче была
Калл повысит лимит количество.
Можно даже на год.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 16:59
Калл повысит лимит количество.
Можно даже на год.
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:12
Говорят,что ток карты пумпы,а тут у меня другой эмитент.Ну ниче,время летнее, день длинный, справимся
Додано: Пон 17 тра, 2021 21:38
Flamingo
В январе писал в поддержку по добавлению счетов за камуналку, в прошлом месяце добавили. Проверил расчетный и едрпоу , оплатил. Потом две недели по всем системам светилось как не оплаченое. Пумб уверял, что все провел. После 10 го как появились новые платежки, уже долг не светиться. По старым шаблонам все провелось сразу, так что стремные эти новые добавления.
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:47
[/quote]Благодарю,Друзья.Хрю!
Но всеравно это же какая-то лють! По одному платежу клепать в комуне, да еще и десяток ток дает в день походу
Уплата поярче была [/quote]
Калл повысит лимит количество.
Можно даже на год.[/quote]
По дефолту имеем: 10 операций в день (т.е. 300 в месяц или 3650 в год), "повысят" до 30 в месяц или 999 в год. Будете звонить/писать в поддержку для "повышения"?
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