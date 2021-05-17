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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3250325132523253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:59

  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:
  Мизантрóп написав:а шо за дичь на поснохабе от пумпы? новая рега,- а комуна с комиссией рисуется :roll:

Она только рисуется в кабине.
При реальной оплате - её не будет

Благодарю,Друзья.Хрю!
Но всеравно это же какая-то лють! По одному платежу клепать в комуне, да еще и десяток ток дает в день походу :roll:
Уплата поярче была :mrgreen:

Калл повысит лимит количество.
Можно даже на год.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:12

Говорят,что ток карты пумпы,а тут у меня другой эмитент.Ну ниче,время летнее, день длинный, справимся
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:38

Flamingo
В январе писал в поддержку по добавлению счетов за камуналку, в прошлом месяце добавили. Проверил расчетный и едрпоу , оплатил. Потом две недели по всем системам светилось как не оплаченое. Пумб уверял, что все провел. После 10 го как появились новые платежки, уже долг не светиться. По старым шаблонам все провелось сразу, так что стремные эти новые добавления.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:47

[/quote]Благодарю,Друзья.Хрю!
Но всеравно это же какая-то лють! По одному платежу клепать в комуне, да еще и десяток ток дает в день походу :roll:
Уплата поярче была :mrgreen:[/quote]
Калл повысит лимит количество.
Можно даже на год.[/quote]

По дефолту имеем: 10 операций в день (т.е. 300 в месяц или 3650 в год), "повысят" до 30 в месяц или 999 в год. Будете звонить/писать в поддержку для "повышения"?
https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ua/ ... 0253269606
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:29

Re: ПУМБ

  pavyak написав:По старым шаблонам все провелось сразу, так что стремные эти новые добавления.
скорее всего разноски по лиц счетам нету. Примат кидает одной суммой и сразу грузит реестр на мило, а Ваши приходиться ручками разгребать, в последний момент и то.... єто на совести работниц .

Спасибо за новость - мою просьбу тоже виполнили , добавили "трубу" по газу , подавал письма , скани и обращения с середини февраля. :mrgreen:
Goodman
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