Додано: Вів 18 тра, 2021 19:41

klug написав: Flamingo написав: Зайдте в учетку и увидите когда он был в последний раз Зайдте в учетку и увидите когда он был в последний раз

Заходити - ще не означає читати. Більше схоже, що просто вкладка у браузері відкрита. Треба було мати нездоровий рівень пофігізму, щоб не втрутитися у період моногейту. Заходити - ще не означає читати. Більше схоже, що просто вкладка у браузері відкрита. Треба було мати нездоровий рівень пофігізму, щоб не втрутитися у період моногейту.

Ну пофигизм тут может быть и не при чем. Если скажем его функции "только наблюдать". Или если в условиях "гейта" была политика самого банка "никаких комментариев" пока сами не разберемся. Ведь в отличие от нас с вами - представитель по идее пишет позицию банка а не свои эмоции по ситуации. Из личного опыта - в текущем году, на каждое мое обращение в личку к представителю (а их навскидку было не менее 4 в разные месяцы) я получал ответ в течение суток. Так что думаю у него не просто браузер открыт на закладке "форум"