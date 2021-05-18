Flamingo написав:Ну пофигизм тут может быть и не при чем. Если скажем его функции "только наблюдать". Или если в условиях "гейта" была политика самого банка "никаких комментариев" пока сами не разберемся. Ведь в отличие от нас с вами - представитель по идее пишет позицию банка а не свои эмоции по ситуации.
Одна з функцій SMM - репутаційний менеджмент, що полягає як у створенні позитивного іміджу, так і у збиванні хвиль негативу. Якщо не виконується жодна з ф-ий, то це поганий SMM. Навіть, якщо банка нічого не знає, то SMM контролює пожежу тим, що вони "перевіряють", "з'ясовують", "працюють з постраждалими", "все буде добре" і т.д.
На пошту приходить сповіщення, про нове ПП, для цього не потрібно перевіряти відкриту вкладку.