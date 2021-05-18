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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:41

  Flamingo написав:Ну пофигизм тут может быть и не при чем. Если скажем его функции "только наблюдать". Или если в условиях "гейта" была политика самого банка "никаких комментариев" пока сами не разберемся. Ведь в отличие от нас с вами - представитель по идее пишет позицию банка а не свои эмоции по ситуации.

Одна з функцій SMM - репутаційний менеджмент, що полягає як у створенні позитивного іміджу, так і у збиванні хвиль негативу. Якщо не виконується жодна з ф-ий, то це поганий SMM. Навіть, якщо банка нічого не знає, то SMM контролює пожежу тим, що вони "перевіряють", "з'ясовують", "працюють з постраждалими", "все буде добре" і т.д.
  Flamingo написав:Из личного опыта - в текущем году, на каждое мое обращение в личку к представителю (а их навскидку было не менее 4 в разные месяцы) я получал ответ в течение суток. Так что думаю у него не просто браузер открыт на закладке "форум".

На пошту приходить сповіщення, про нове ПП, для цього не потрібно перевіряти відкриту вкладку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:15

Re: ПУМБ

  klug написав:На пошту приходить сповіщення, про нове ПП, для цього не потрібно перевіряти відкриту вкладку.
Но чтобы прочитать его и тем более ответить - надо в любом случае зайти на сайт.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:27

банка налила ще 12К КЛ, до 50К
ймовірно, після проведення коштів на суму овер 50К через касу пару днів тому
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:На пошту приходить сповіщення, про нове ПП, для цього не потрібно перевіряти відкриту вкладку.
Но чтобы прочитать его и тем более ответить - надо в любом случае зайти на сайт.

Обговорення було щодо тригеру, який запускає цей процес.

P.S. мушу визнати, що сенсу у такому обговоренні мало, бо це лише малокорисний обмін припущеннями. Хіба покпинити представника, але він усе одно не реагує :twisted:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:14

Re: ПУМБ

есть новость приятная и неприятная,
приятная - вход залочили, деньги на месте, разлочили быстро по звонку
неприятная - попытка входа связана с додатком и пушами, мой вектор уверенности сместился в область "утечка в банке или у партнеров"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:58

  cohan написав:попытка входа связана с додатком и пушами

Колеги не б'ють за такі багрепорти? Хто на кому стояв? Загалом, які пуші, якщо Ви нам тут усім пушили, що фінансова сімка не має покидати дисковий телефон і ніяк інакше?
klug
 
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ПУМБ (32536)
19.05.2021 14:58
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