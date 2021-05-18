Flamingo написав:Ну пофигизм тут может быть и не при чем. Если скажем его функции "только наблюдать". Или если в условиях "гейта" была политика самого банка "никаких комментариев" пока сами не разберемся. Ведь в отличие от нас с вами - представитель по идее пишет позицию банка а не свои эмоции по ситуации.
Одна з функцій SMM - репутаційний менеджмент, що полягає як у створенні позитивного іміджу, так і у збиванні хвиль негативу. Якщо не виконується жодна з ф-ий, то це поганий SMM. Навіть, якщо банка нічого не знає, то SMM контролює пожежу тим, що вони "перевіряють", "з'ясовують", "працюють з постраждалими", "все буде добре" і т.д.
Flamingo написав:Из личного опыта - в текущем году, на каждое мое обращение в личку к представителю (а их навскидку было не менее 4 в разные месяцы) я получал ответ в течение суток. Так что думаю у него не просто браузер открыт на закладке "форум".
На пошту приходить сповіщення, про нове ПП, для цього не потрібно перевіряти відкриту вкладку.
есть новость приятная и неприятная, приятная - вход залочили, деньги на месте, разлочили быстро по звонку неприятная - попытка входа связана с додатком и пушами, мой вектор уверенности сместился в область "утечка в банке или у партнеров"
Интересно, есть еще кто то кому за апрель не выплатили 300 гривень (10%)по акции Ясно?
Никогда и не подумал бы какая у этого банка нулевая поддержка Как у самого голимого подвального магазина с алиэкспресс. Разница между ними только в одном, те кадры вообще не отвечают, а эти посадили попугаев, которые принимают обращения и выдают номер. По результату, одинаковый 0. Результаты по предыдущим обращениям попугаи не видят, снова принимают обращение и выдают номер и так до бесконечности. Никто ничего не решает и даже не пытается.
В общем, ситуация: за полтора месяца под 10 обращений в банк, в том числе лично в отделение, с нулевым результатом.
Помню еще времена, когда лет 10-12 назад, до объединения с ренессансом, там была поддержка и толковые менеджеры. Вопросы решались по звонку в отделение за 1 минуту, в отделении - при тебе.