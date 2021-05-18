Додано: Сер 19 тра, 2021 18:30

Сейчас, это какое то дно и недобанк. Фу-фу

Интересно, есть еще кто то кому за апрель не выплатили 300 гривень (10%)по акции Ясно?Никогда и не подумал бы какая у этого банка нулевая поддержкаКак у самого голимого подвального магазина с алиэкспресс.Разница между ними только в одном, те кадры вообще не отвечают, а эти посадили попугаев, которые принимают обращения и выдают номер. По результату, одинаковый 0.Результаты по предыдущим обращениям попугаи не видят, снова принимают обращение и выдают номер и так до бесконечности. Никто ничего не решает и даже не пытается.В общем, ситуация: за полтора месяца под 10 обращений в банк, в том числе лично в отделение, с нулевым результатом.Помню еще времена, когда лет 10-12 назад, до объединения с ренессансом, там была поддержка и толковые менеджеры. Вопросы решались по звонку в отделение за 1 минуту, в отделении - при тебе.