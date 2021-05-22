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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3258325932603261>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:01

  cohan написав:посмотрел список рассрочек, таки в эпоху комуналя я влез в одну годовую, хорошо хоть ненамного, как уважаемое сообщество порекомендует замерить комис (вот то самое "плата за нал") в случае ее отмены?

1) погасить всю сумму месячного платежа и затем отменить?
2) просто порыться по выписке , комис будет отдельной строчкой?

если резюмировать - после отмены рассрочки пойдут % (не в грейсе). не нашел, где внятно прописано, как они считаются, точнее с какой даты и на ккакую сумму.
! На задолженность, которая возникнет в случае отмены рассрочки, будут начислены проценты."


как вариант видно в Детали карты / Сумма до полного погашения / Там будут начисленные %
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:04

  Прораб написав:Друзья. Валюту в банке можно снять без проблем? Баксы нового образца имеются или как в других банках, неособо?

Как повезёт с наличием, в моём отделении с утра всегда есть наличные, новые сейчас только по знакомству дают,т.к. их меньше привозят с подкреплением из вышестоящих офисов
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:04

  lel написав:Спрашивал как перевести деньги без комиссии с Привата. Х.з. почему кинул на кредитку, и зачем снимал с кредитной части. Срочно был нал нужен на утро. Теперь репу чешет. Сегодня утром задолженность погашена и рассрочки на месте. Должен сегодня погасить Пумбой 8т и завтра увидит результат.

противоречие в исходных данных - если снял 25 тыс, а в кредит влез всего на 8 тыс - по идее все рассрочки должны были закрыться.
если рассрочки на месте - то как бы не влез в кредитные на 25 тыс грн...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:14

  klug написав:
  Shaman написав:как-то странно у них написано - если рассрочка активируется автоматически, но после 3 месяцев идет комис 3%, а ее расторжение приводит к начислению %, - это вообще какая-то жесть

Розірвання в принципі призводить до нарахування %, хоч одразу, хоч потім. Щоб цього уникнути, потрібно гасити розстрочку повністю, що не так просто, якщо їх відкрито декілька.

а какой механизм погашения конкретной рассрочки из нескольких?
или его нет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:31

  Shaman написав:
  cohan написав:посмотрел список рассрочек, таки в эпоху комуналя я влез в одну годовую, хорошо хоть ненамного, как уважаемое сообщество порекомендует замерить комис (вот то самое "плата за нал") в случае ее отмены?

1) погасить всю сумму месячного платежа и затем отменить?
2) просто порыться по выписке , комис будет отдельной строчкой?

если резюмировать - после отмены рассрочки пойдут % (не в грейсе). не нашел, где внятно прописано, как они считаются, точнее с какой даты и на ккакую сумму.
! На задолженность, которая возникнет в случае отмены рассрочки, будут начислены проценты."


как вариант видно в Детали карты / Сумма до полного погашения / Там будут начисленные %


да ото ж, в общем, выгоднее таки за одну лпатить 6 мес и потом закрыть вместе со всеми
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:57

  velvet написав:
  Прораб написав:Друзья. Валюту в банке можно снять без проблем? Баксы нового образца имеются или как в других банках, неособо?

Как повезёт с наличием, в моём отделении с утра всегда есть наличные, новые сейчас только по знакомству дают,т.к. их меньше привозят с подкреплением из вышестоящих офисов


Зависти от отделения.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 05:52

Re: ПУМБ

Shaman написав:
  lel написав:Спрашивал как перевести деньги без комиссии с Привата. Х.з. почему кинул на кредитку, и зачем снимал с кредитной части. Срочно был нал нужен на утро. Теперь репу чешет. Сегодня утром задолженность погашена и рассрочки на месте. Должен сегодня погасить Пумбой 8т и завтра увидит результат.

противоречие в исходных данных - если снял 25 тыс, а в кредит влез всего на 8 тыс - по идее все рассрочки должны были закрыться.
если рассрочки на месте - то как бы не влез в кредитные на 25 тыс грн...
Спасибо за уточнение. С рассрочками, действительно вопрос не ясен. Не могу заставить войти в Веб версию и предметно мне рассказать, что видит. Адепт смартфона. И все бегом.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 07:53

  lel написав:Не могу заставить войти в Веб версию и предметно мне рассказать, что видит. Адепт смартфона. И все бегом.

Для справки: в смартфонах тоже есть интернет-браузеры )
Ну, раз "бегом" - хай бегает
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 07:55

Re: ПУМБ

  lel написав:Не могу заставить

Ну и чо вы так переживааити?
Хай бегает дальше :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:26

Re: ПУМБ

Приветствую всех. Коллеги подскажите по следующему вопросу. Было пополнено две карты всеможу с целью погасить грейс, и переборщили, т.е. появились суммы выше кредлемита - свои. ? Необдимо либо волноваться и пытаться "сбагрить" свои, чтобы при тратах был расчет не из своих, а из кредитных? Вроде ж там разный % кб по выбранным категориям? ПС по одной из карт есть и всекара. Сори, по тарифам не айс. Спс
valya
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