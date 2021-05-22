cohan написав:посмотрел список рассрочек, таки в эпоху комуналя я влез в одну годовую, хорошо хоть ненамного, как уважаемое сообщество порекомендует замерить комис (вот то самое "плата за нал") в случае ее отмены?
1) погасить всю сумму месячного платежа и затем отменить? 2) просто порыться по выписке , комис будет отдельной строчкой?
если резюмировать - после отмены рассрочки пойдут % (не в грейсе). не нашел, где внятно прописано, как они считаются, точнее с какой даты и на ккакую сумму.
! На задолженность, которая возникнет в случае отмены рассрочки, будут начислены проценты."
как вариант видно в Детали карты / Сумма до полного погашения / Там будут начисленные %
lel написав:Спрашивал как перевести деньги без комиссии с Привата. Х.з. почему кинул на кредитку, и зачем снимал с кредитной части. Срочно был нал нужен на утро. Теперь репу чешет. Сегодня утром задолженность погашена и рассрочки на месте. Должен сегодня погасить Пумбой 8т и завтра увидит результат.
противоречие в исходных данных - если снял 25 тыс, а в кредит влез всего на 8 тыс - по идее все рассрочки должны были закрыться. если рассрочки на месте - то как бы не влез в кредитные на 25 тыс грн...
cohan написав:посмотрел список рассрочек, таки в эпоху комуналя я влез в одну годовую, хорошо хоть ненамного, как уважаемое сообщество порекомендует замерить комис (вот то самое "плата за нал") в случае ее отмены?
1) погасить всю сумму месячного платежа и затем отменить? 2) просто порыться по выписке , комис будет отдельной строчкой?
если резюмировать - после отмены рассрочки пойдут % (не в грейсе). не нашел, где внятно прописано, как они считаются, точнее с какой даты и на ккакую сумму.
! На задолженность, которая возникнет в случае отмены рассрочки, будут начислены проценты."
как вариант видно в Детали карты / Сумма до полного погашения / Там будут начисленные %
да ото ж, в общем, выгоднее таки за одну лпатить 6 мес и потом закрыть вместе со всеми
lel написав:Спрашивал как перевести деньги без комиссии с Привата. Х.з. почему кинул на кредитку, и зачем снимал с кредитной части. Срочно был нал нужен на утро. Теперь репу чешет. Сегодня утром задолженность погашена и рассрочки на месте. Должен сегодня погасить Пумбой 8т и завтра увидит результат.
противоречие в исходных данных - если снял 25 тыс, а в кредит влез всего на 8 тыс - по идее все рассрочки должны были закрыться. если рассрочки на месте - то как бы не влез в кредитные на 25 тыс грн...
Спасибо за уточнение. С рассрочками, действительно вопрос не ясен. Не могу заставить войти в Веб версию и предметно мне рассказать, что видит. Адепт смартфона. И все бегом.
Приветствую всех. Коллеги подскажите по следующему вопросу. Было пополнено две карты всеможу с целью погасить грейс, и переборщили, т.е. появились суммы выше кредлемита - свои. ? Необдимо либо волноваться и пытаться "сбагрить" свои, чтобы при тратах был расчет не из своих, а из кредитных? Вроде ж там разный % кб по выбранным категориям? ПС по одной из карт есть и всекара. Сори, по тарифам не айс. Спс