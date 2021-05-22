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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3258325932603261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:08

Здравствуйте!

  valya написав:Приветствую всех. Коллеги подскажите по следующему вопросу. Было пополнено две карты всеможу с целью погасить грейс, и переборщили, т.е. появились суммы выше кредлемита - свои. ? Необдимо либо волноваться и пытаться "сбагрить" свои, чтобы при тратах был расчет не из своих, а из кредитных? Вроде ж там разный % кб по выбранным категориям? ПС по одной из карт есть и всекара. Сори, по тарифам не айс. Спс

На самом деле — без разницы.

Главное — чтобы использовалась кредитная карта.

Процент зависит исключительно от типа пластика, но не использования кредитного лимита.
xga
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:23

Re: ПУМБ

  xga написав:Процент зависит исключительно от типа пластика, но не использования кредитного лимита.

поддерживаю
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:25

А почему по ВсеМожу обязательный плажёт показывается с датой 30 мая? 31-го уже нельзя?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:27

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:А почему по ВсеМожу обязательный плажёт показывается с датой 30 мая? 31-го уже нельзя?
Даже не задумиваюсь - у меня ОБ всегда перекривается кещбеком за камуналь и другие ничтяки.
Goodman
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Повідомлень: 4584
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  #<1 ... 3258325932603261
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