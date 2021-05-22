valya написав:Приветствую всех. Коллеги подскажите по следующему вопросу. Было пополнено две карты всеможу с целью погасить грейс, и переборщили, т.е. появились суммы выше кредлемита - свои. ? Необдимо либо волноваться и пытаться "сбагрить" свои, чтобы при тратах был расчет не из своих, а из кредитных? Вроде ж там разный % кб по выбранным категориям? ПС по одной из карт есть и всекара. Сори, по тарифам не айс. Спс
На самом деле — без разницы.
Главное — чтобы использовалась кредитная карта.
Процент зависит исключительно от типа пластика, но не использования кредитного лимита.